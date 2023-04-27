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Zorla getirilecek

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#Şeyhmus Tatlıcı#Melisa Tatlıcı#Cinsel Saldırı
Zorla getirilecek
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 07:00

Şeyhmus Tatlıcı’ya eşine nitelikli cinsel saldırı uyguladığı gerekçesiyle verilen ceza Yargıtay’da bozuldu. İlk duruşmaya katılmayan Tatlıcı’nın bir sonrakine zorla getirilmesine karar verildi.

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2012’de hayatını kaybeden işinsanı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu işinsanı Şeyhmus Tatlıcı, boşanma aşamasında olduğu eşi Melisa Tatlıcı’ya yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu. Şeyhmus Tatlıcı, Melisa Tatlıcı’ya yönelik ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ suçlarından ise beraat etmişti. Karara yapılan itiraz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce Yargıtay yolu açık olmak üzere reddedilmişti. Yapılan itiraz ile dosya Yargıtay’a taşınmıştı. Yerel mahkemece kurulan hükmü inceleyen Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi ise Şeyhmus Tatlıcı hakkında Melisa Tatlıcı’ya yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan hüküm kurulduğunu hatırlatarak ‘cinsel saldırı’ suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

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‘SÜREÇ ÇOK UZADI’

İstanbul 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sağlık mazereti bildiren tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı katılmadı. Şikâyetçi Melisa Tatlıcı ise duruşmada hazır bulundu. Melisa Tatlıcı bozma kararına ilişkin, “Mağdurum, süreç çok uzadı. Mümkün olan en yüksek şekilde cezalandırılsın. Evliliğimiz devam etmektedir. Karşı tarafça evliliğin iptali davası açılmıştır” dedi.

Mahkeme Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi’nin bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi. Şeyhmus Tatlıcı’nın sağlık mazeretini reddeden mahkeme, duruşmaya zorla getirilmesine ve yurtdışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

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#Şeyhmus Tatlıcı#Melisa Tatlıcı#Cinsel Saldırı

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