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Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı: 2 gözaltı! Adana'daki dehşet kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Çocuğa Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 16:35

Adana'da bir mola tesisinde 14 yaşındaki T.B.'yi alıkoyup zorla çalıştırarak darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı. T.B. kurtarılırken, darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adana'da polis merkezine giden M.B., 14 yaşındaki oğlu T.B.'nin, Adana-Pozantı otoyolunda bir mola tesisinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı: 2 gözaltı Adanadaki dehşet kamerada

Şikayet üzerine iş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede; T.B.'nin, M.U. (45) ve B.B.K. (17) tarafından dövüldüğü güvenlik kameralarınca tespit edildi.

2 şüpheli gözaltına alınırken, kurtarılan T.B. ailesine teslim edildi. Adana Valiliği de olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı: 2 gözaltı Adanadaki dehşet kamerada

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#Adana#Çocuğa Şiddet#Darp

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