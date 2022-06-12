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Zorla araçtan indirip dövdüler

#İstanbul#Sultangazi#Enes Tokdemir

İstanbul Sultangazi'de duran trafikte araçlarından inen 3 kişi, zorla panelvan aracından indirdikleri sürücüyü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Cebeci Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık nedeniyle duran trafikte araçlarında inen 3 kişi, yanına gittikleri panelvan aracın sürücüsünü zorla indirdi. Husumetlileri olduğu ileri sürülen kişilere direnen sürücü, bir fırsatını bulup koşarak kaçmaya çalıştı.

Peşinden koşan kişiler yakaladıkları sürücüsü darbetmeye başladı. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırıp, polis merkezine götürdü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Zorla araçtan indirip dövdüler

"ADAMIN KAÇTIĞINI GÖRDÜK"

Olay anını anlatan Enes Tokdemir, "Bir anda sesler duyduk. Bir adamın kaçtığını gördük. Yaklaşık peşinde 4-5 kişi vardı. Adam koşarak kaçarken yere düştü. Diğer tarafta yakalayıp, darbetti. Darbeden kişilerin aracını çalmış diye duyduk" dedi.

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YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan olay cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çevreden geçenlerin olan biteni film izler gibi izlediği görülüyor.

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#İstanbul#Sultangazi#Enes Tokdemir

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