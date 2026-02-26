Zorbaya kelepçe

Haberin Devamı

İSTANBUL’un Ümraniye ilçesinde 28 Ocak’ta 15 yaşındaki G.H.Ö., kendisiyle aynı sitede yaşayan ve aynı okula giden K.A.’yı yolda darp etti. K.A. kaçarak bir alışveriş merkezine sığınırken, G.H.Ö. de elinde bıçakla kaçan çocuğu kovaladı. Durumu gören alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi, K.A.’yı saklayıp polisi aradı. Olayın ardından K.A. ile babası, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne başvurdu. Savcılığa şikâyette bulunan mağdur çocuk ve ailesi, mahkemeden de koruma tedbiri istedi. K.A. ifadesinde, yaklaşık 1 yıldır G.H.Ö.’nün zorbalığına maruz kaldığını söyledi.

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, G.H.Ö. hakkında 2 ay süreyle okul saatleri dışında elektronik kelepçe takarak konutunu terk etmeme ve mağdur K.A.’ya 500 metreden fazla yaklaşmama kararı verdi.

Kararda, G.H.Ö. hakkında, mağdura yönelik eylemlerini devam ettirmesi halinde daha ağır tedbirler uygulanabileceği uyarısı yapıldı.

MAHKEMEDEN ÖNEMLİ VURGU

Mahkemenin tedbir kararında, son dönemde kamu vicdanını yaralayan pek çok elim hadisede, çocukların giderek hızlanan bir ivme ile suça sürüklenmesinin toplumun her kesimi tarafından gözlemlendiği ifade edildi.

Çocukların suça sürüklenmesinin önünü kesecek nitelikte kanun yapma hazırlıklarına vurgu yapılan kararda, “Bu çalışmaların uzun vadede toplumsal barışı sağlamakla başarıya ulaşması tüm kamunun ortak temennisidir. Ancak kamu vicdanını yaralayan bu hadiseler karşısında yeni kanunlarla birlikte mevcut düzenlemelerin de kamu barışının sağlanması bakımından hâkimin takdir yetkisi çerçevesinde yeniden yorumlanması, çözüm sürecini muhakkak ki kısaltacaktır” değerlendirmesi yapıldı.

Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilmesinin devletin tüm kurumlarının sorumluluğunda olduğu belirtilen kararda, K.A.’nın saldırıya uğradığı olaya ilişkin şunlar kaydedildi:

“Tedbir talep eden K.A. kolluk ifadesinde, G.H.Ö. tarafından ‘sustalı’ tabir edilen bir bıçak ile birden fazla defa tehdit edildiğini, G.H.Ö.’nün ‘Saplayayım şimdi bu bıçağı’ dedikten sonra iki defa bıçağı kendisine doğru savurduğunu, G.H.Ö.’nün kendisine tokat attığını ve korkarak bir alışveriş merkezine sığındığını, ailesini arayarak korktuğu için ailesinden biri gelinceye kadar alışveriş merkezinden çıkamadığını beyan etmiştir. Tedbir talep edenin olay anlatımına göre, mağdura yönelen şiddet riskinin yoğunluğu, tedirgin edici boyuttadır ve tedbir alınmasını elzem kılmaktadır.”

MAĞDUR İÇİN EMSAL

Mağdur ailenin avukatı Şule Mevrük, mahkemenin 15 yaşındaki bir çocuk hakkında elektronik kelepçe ile okul saatleri dışında verdiği ev hapsi kararının, benzer olaylarda mağdurların korunmasına yönelik önemli bir emsal oluşturacağı düşüncesini dile getirdi.

‘AHMET VE ATLAS GİBİ OLABİLİRDİ’

Mağdur K.A.’nın babası H.A., “Biz az daha geç kalmış olsaydık, AVM’nin güvenlik amiri olmasaydı, oğlumu belki de Mattia Ahmet Minguzzi ya da Atlas Çağlayan gibi katledeceklerdi. Oğlum 1 yıldır ‘akran zorbalığı’ diye tabir ettiğimiz, onu bıçaklamaya çalışan şahıs tarafından tehdit ediliyordu. Oğlum olaydan sonra karakola ifade için götürüldü. İfadesinde yaşadığı sıkıntıyı polis abilerine anlattı. Onu bıçaklamaya çalışan, darp eden fail, oğlumun resmi ifadesini paylaşıp tehdit etti” diye konuştu.

Anne Ö.A. da oğlunun Minguzzi ve Çağlayan gibi katledilmekten kurtulduğunu söyleyerek, “Psikolojimiz çok kötü, ikimiz de destek alacağız. İkimiz de şehir değiştireceğiz. Her şeyimiz altüst oldu, düzenimiz, hayatımız her şeyimiz berbat oldu. Evlerimiz karşılıklı. Ben çocuğuma bir şey olmasından çok korkuyorum. Çünkü camlarımız birbirine bakıyor ve böyle bir ailede büyümüş çocuğun ailesinden de korkuyorum. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyorum” dedi.

Adres değiştirme kararı aldıklarını belirten Ö.A., “Burası bizim kendi evimiz ve biz burayı satıp gidiyoruz, şehir değiştireceğiz. Aklım yetmiyor, suçlu olan o, kaçan biz. O çocuk birden öyle olmadı muhakkak. Kim yetiştirdiyse sorumlu o. Çocuk tek başına büyümedi. Benim çocuğum niye yapmıyor? Atlas niye yapmadı, Ahmet niye yapmadı? Onlar çocuk değil miydi? Onları bir ana doğurmadı mı?” ifadelerini kullandı.

‘KANUN ÇIKSIN ARTIK’

Anne Ö.A., şüpheli çocuğun, ev hapsi kararı verilmesine rağmen sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında ev adreslerinin olduğu evrakı yayınladığını ifade etti.

Minguzzi ve Çağlayan ailelerini daha iyi anladığını vurgulayan Ö.A., şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Allah rızası için yasa, kanun neyse çıksın artık. Daha fazla anneler üzülmesin. Sadece bir çocuk ölmüyor, bir anne de ölüyor. O gün her yer kapkaranlıktı, yerde kan arıyordum. O kadar beynime yerleşmiş ki ‘öldü’ diye gittiğim için... Yavrumu gördüm, ayaklarına kapandım. Ayaklarını, ellerini öptüm. Sonrasını hiç hatırlamıyorum, düşüp bayılmışım. O günden beri ağlıyorum.”

‘ÇOCUK KAVRAMINI TARTIŞMAYA AÇMALIYIZ’

- Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocuklar ile ilgili soruya, özetle “Suça sürüklenen çocuklar kavramı da dahil olmak üzere özellikle yaşı küçük çocukların suç örgütleri tarafından kullandığını tespit ettik. Uygulamadan geldiğim için başsavcılık döneminde de bunu gördük. Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Biliyorsunuz, Meclis’te de bir komisyon kuruldu. Bu konuda çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor. İnşallah 12’nci yargı paketinde de gerekiyorsa yasal değişiklik yapacağız. Şu an çalışmalar devam ediyor” dedi.