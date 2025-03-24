Zorbaya elektronik kelepçe

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Ankara’da konservatuvar sınavlarına hazırlanan bale öğrencisi E.N.A. (19), geçen yıl 9 Aralık’ta evinin yakınındaki parkta salıncakta sallanırken, yaklaşık 5 ay önce tanıştığı, aynı bölgede oturan Y.E.Ç. (30) yanına geldi. Y.E.Ç., genç kızın boğazını sıkıp kafa attı. Evinin penceresinden kızını izlerken durumu gören anne A.K., Y.E.Ç.’nin peşinden gitti. Şüpheli, A.K.’yi de elindeki meyve bıçağı ile tehdit etti. E.N.A., darp raporu alarak, annesiyle birlikte jandarmaya şikâyette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli hakkında 3 ay sonra genç kızın yanına yaklaşmama yönünde tedbir kararı verildi.

‘KENDİ EVİMDE NEFES ALAMIYORUM’

E.N.A., Y.E.Ç.’nin koruma kararına rağmen dışarıya çıktığında kendisini takip ettiğini ve evin önünden ayrılmadığını iddia ederek, sosyal medyada yardım talebinde bulundu. E.N.A. paylaşımında, “3 ay önce benimle konuşmak isteyip, sürekli cinsel muhabbetler açan 30 yaşındaki kişi tarafından tarafıma bıçaklı saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Kişi dişlerimi kırdı, beni boğmaya çalıştı, darp etti. Annemi bıçaklamaya çalıştı. 2 hafta dudaklarım patlak, suratım mor ve şiş gezdim. Koruma kararı aldık; ancak kişi beni takip etmeye, gözleri ile taciz etmeye, çevremde dolaşmaya ve evimi gözetlemeye devam etti. Ben derslerime gidemiyor, sokakta yürüyemiyor, odamda perdemi açamıyorum. Elimde kişinin beni izlediğine dair görüntü kayıtları var. Ben kendi evimde nefes alamıyorum. Bu kişi beni yaralamaya değil öldürmeye çalıştı. Annem 4’üncü evre kanser hastası, taşınmamıza ve güvenli bir hayat yaşamamıza yardımcı olacak ne aile bireylerimiz, ne de maddi gücümüz var” diyerek yardım talep etti.

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Hakkında soruşturma süren şüpheli Y.E.Ç. ise jandarmadaki ifadesinde, E.N.A. ile sohbet etmek için yanına gittiğini, kulaklığına neden dokunduğunu sorduğunda kendisine küfür ettiğini, bu yüzden tedirgin hissettiğini ve kendisinden uzaklaştırdığını ileri sürdü. Y.E.Ç., E.N.A ve annesinin kendisine hakaret ve küfür etmesi nedeniyle şikâyetçi olduğunu da söyledi.