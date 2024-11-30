Zorbalık 18 yaş altını estetiğe yönlendirdi

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Son yıllarda medikal estetik uygulamalara olan ilginin giderek arttığını belirten Medikal Estetik Hekimi ve Medikal Estetik Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Alp Mamak şunları söyledi: “Ancak bu talebin ergenlik dönemine kadar inmesi, özellikle sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisiyle ‘kusursuz görünüm’ arayışının yaygınlaşmasının, fiziksel ve ruhsal sağlığı olumsuz etkilediğine inanıyorum. Bu durum gençlerin merdiven altı işlemlere yönelmesine de yol açıyor ve zorbalığa neden oluyor.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK NEDENLERİ VAR

18 yaşından önce estetik müdahalelerin yapılmasına kesinlikle karşıyız. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi fizikseldir. Ergenlik dönemi, vücudun hâlâ gelişim gösterdiği bir süreçtir. Bu dönemde yapılan müdahaleler, vücut gelişimi tamamlanmadan kalıcı sonuçlar yaratabilir. İkincisi ise psikolojik tarafıdır. Çünkü medikal estetik uygulamalar, fiziksel değişikliklerin yanı sıra bireyin özgüvenine ve benlik algısına da etki edebilir.

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SOSYAL MEDYA İÇİN YAPILIYOR

Ergenlerin sosyal medya etkisiyle estetik uygulamalara yönelmeleri, geçici bir güzellik trendine kapılma riskini de beraberinde getirebilir. 2019 yılında 18 yaş altına uygulama yapmak Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) ile birlikte yasaklandı. TikTok için, Instagram için gençler dudak dolgusu gibi işlemler yaptırıyordu. Türkiye’de de aile onayı varsa 18 yaş altına uygulama yaptırılabiliyordu. Ancak şimdi 18 yaş altında aileler onay verse dahi işlem yaptırılması yasak.”

MERDİVEN ALTI UYGULAMALAR TÜRKİYE’YE ZARAR VERİYOR

Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş: “Türkiye, sağlık hizmetleri ihracatında dünyada ilk 10’da medikal turizmde ise ilk 5’te yer aldı. Ancak merdiven altı uygulamalar bu anlamda Türkiye’ye zarar veriyor. Kuaför, güzellik merkezi gibi yasal olmayan yerlerde, yasal olmayan ürünlerle ve hekim olmayan kişilerce yapılan merdiven altı uygulamalar ciddi sağlık riskleri doğuruyor. Türkiye şu anda yurtdışında bazı ülkelerde bu merdiven altı uygulamalar nedeniyle kara listede. Sürekli bu konuda haberler yapılıyor. Bunların önüne geçilmesi için biz de Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz.”

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İHBAR HATTI OLUŞTURULDU

Dr. Yasemin Savaş, merdiven altı uygulamalarla mücadele etmek için ihbar hattı kurduklarını ve bu hatta gelen ihbarları Sağlık Bakanlığı’na ileterek denetlenmesi yönünde adım attıklarını belirtti. Savaş “Vatandaşlarımızı 0543 266 63 78 numaralı ihbar hattımızı aramaları için teşvik ediyoruz” dedi.