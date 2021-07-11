Zorbalığın cezası 3 ay 22 gün

Bozaslan hakkında Tuğba Erçakar’a yönelik ‘basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, şikâyetçi Ceylan A.’ya karşı da ‘hakaret’, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ ve ‘tehdit’ suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi 5 Temmuz tarihinde dosyayı karara bağladı.

Kararda ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘huzur ve sükûnu bozma’ suçlarından sanığın beraatına karar verildi. Mahkeme sanık Mehmet Hanifi Bozaslan hakkında ‘basit yaralama’ suçundan önce 6 ay hapis, cezanın ‘geleceği üzerindeki etkileri’ gözönüne alınarak cezayı 5 ay hapis cezasına indirdi. Basit yargılama usulü ile yargılama yapıldığından Usul Kanunu uyarınca da indirim yapılarak sanık Mehmet Hanifi Bozaslan hakkında sonuç olarak 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık, 5 yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse davası düşürülecek.

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