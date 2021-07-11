Zorbalığın cezası 3 ay 22 gün
İstanbul Şişli’de 9 Aralık 2020 günü Tuğba Erçakar (26) arkadaşı Ceylan A.’nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi Bozaslan tarafından darp edilmişti.
Bozaslan hakkında Tuğba Erçakar’a yönelik ‘basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, şikâyetçi Ceylan A.’ya karşı da ‘hakaret’, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ ve ‘tehdit’ suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi 5 Temmuz tarihinde dosyayı karara bağladı.
Kararda ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘huzur ve sükûnu bozma’ suçlarından sanığın beraatına karar verildi. Mahkeme sanık Mehmet Hanifi Bozaslan hakkında ‘basit yaralama’ suçundan önce 6 ay hapis, cezanın ‘geleceği üzerindeki etkileri’ gözönüne alınarak cezayı 5 ay hapis cezasına indirdi. Basit yargılama usulü ile yargılama yapıldığından Usul Kanunu uyarınca da indirim yapılarak sanık Mehmet Hanifi Bozaslan hakkında sonuç olarak 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık, 5 yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse davası düşürülecek.