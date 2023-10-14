‘Zorbalığı Kafandan At’ projesi

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Araştırmalara göre Türkiye’de her iki gençten biri akran zorbalığına uğruyor. Çocukların en çok zorbalığa uğradığı yer ise okullar. Bu kapsamda Head&Shoulders, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Migros işbirliğinde ‘Zorbalığı Kafandan At’ sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Proje ile İstanbul, Ankara ve İzmir’deki okullardaki çocuklara, eğitimcilere ve öğretmenlere akran zorbalığı hakkında eğitimler verilecek. Ayrıca Head&Shoulders’ın internet sitesinde, ebeveynlerin, öğrencilerin ve eğitimcilerin akran zorbalığı hakkında bilgi edinebilmesi için yol gösterici içerikler yer alacak. Bir yıl boyunca Migros’tan satın alınan her bir Head&Shoulders ürünüyle aynı zamanda akran zorbalığına karşı mücadele projesine bağış yapılmış olacak.

2 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM

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TOG gönüllüsü 100 üniversite öğrencisi akran zorbalığı hakkında detaylı bir eğitim alacak. Ardından kasım ayında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen ortaokullardaki 7 ve 8’inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelecekler. İlk yıl 2 bine yakın çocuğa ulaşılmayı hedefleyen projede, üniversiteli gençler çocuklara eğitimler verecek. Eğitimlerin yanı sıra atölye çalışmalarıyla da desteklenecek olan öğrenciler, bu çalışmalarda akran zorbalığı örneklerini ve çeşitlerini birebir görerek öğrenme imkanına sahip olacak. Projenin danışmanlığını yürüten New York Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, “Bu sorun mağdurları ilgilendiriyor ve önce onları anlamamız lazım. Ancak onların dışında bu zorbalığı yapanlar ve buna şahit olanlara da ulaşılması gerekiyor. Fiziksel, sözlü ve sanal ortamda şiddete maruz kalan tüm çocukların derdine derman olmak için bu projeyi hazırladık” dedi.