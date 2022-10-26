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Zorbalar! Soyup dövdüler jiletle yüzünü kestiler

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#Adana#Seyhan#Darp
Zorbalar Soyup dövdüler jiletle yüzünü kestiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:00

Adana’nın Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında önceki akşam saatlerinde bir grup, yakınları olan genç kıza mesaj attığını iddia ettikleri bir genci yakalayıp darbetmeye başladı.

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Genç kızın ağabeyinin de bulunduğu öğrenilen gruptan bazı kişiler gencin üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Sokak ortasında yere yatırılan gencin üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle gencin yüzüne kesikler attı.

ŞİKÂYETTE BULUNMADI

Öfkeli grubun, genci iç çamaşırı ile kalana kadar soyması, darbetmesi ve yaralaması, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı. Polis, saldırganların ve darbedilen gencin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kalabalık tarafından darbedilen ve ismi henüz öğrenilemeyen gencin, olayın ardından polise şikâyette bulunmadığı öğrenildi.

 

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#Adana#Seyhan#Darp

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