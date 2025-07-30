Zorba yakalandı

Haberin Devamı

İSTANBUL Ümraniye’de elinde silah bulunan adam, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen kadını sürükleyerek bir sokağa götürdü. Burada tartışma sırasında zorba adam, kadına önce tokat attı, sonra yere düşürdükten sonra tekmeledi. Kadına saldırmaya devam eden adama çevredeki bir kişi engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kadın yerde acı içinde kalırken, adam bu kez elindeki tabancayı onun başına dayayıp küfür etti, tehditler savurdu. Olayı gören bir başka çevre sakini bağırarak zorbayı durdurmaya çalıştı. O sırada sokaktan geçen bir kişi de adamı ikna etmeye çalıştı. Zorba adam bir süre sonra olay yerinden uzaklaşıp gözden kayboldu.

2 SUÇTAN ADLİYEDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında şiddet görüntülerinin görüntülerin paylaşılması üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, olayın 27 Temmuz’da F.C. (27) isimli kadının eski sevgilisi F.K. (28) tarafından yaşandığı belirlendi. Şüpheli F.K., olayda kullandığı ve kurusıkı olduğu anlaşılan silahla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.