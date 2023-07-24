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Zorba yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenyurt#Gözaltı
Zorba yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 07:00

İstanbul Esenyurt’taki Piri Reis Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde bir maganda, tartıştığı D.S.’yi döverek bayılttı.

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Kanlar içinde sokak ortasında yatan D.S.’yi görenler olaya müdahale etmek istedi. Zorba adam onlara da küfür etmeye başladı. “Yarın sabah da sizin için geleceğim” diyerek tehditler savuran maganda, baygın kadını sürükleyerek aracına bindirdi. Maganda aracıyla bölgeden ayrılırken, yaşanan dehşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganın 11 suç kaydı olan Ş.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri Ş.D. ve olay anında yanında bulunan E.I.’yı yakalayarak gözaltına aldı. D.S.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#İstanbul#Esenyurt#Gözaltı