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Zorba taksici cezadan kaçamadı

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#Taksi#Trafik#Kamera
Zorba taksici cezadan kaçamadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:00

İstanbul Başakşehir’de 6 Ekim günü, taksi şoförü ile yolu uzattığını öne süren müşterileri arasında tartışma çıktı.

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Tartışma sırasında aracını durduran taksici, yanında çocukları olan müşterinin inmesini istedi. Taksicinin hareket etmemekte direnmesi üzerine yolcular inecekleri yere gidemeden araçtan indi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olayın ardından harekete geçti. 34 TEH 75 plakalı taksi şoförü G.A. önceki gün yakalandı. G.A.’ya, ‘ilgili belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak’, ‘emniyet kemeri takmamak ve ‘saygısızca araç kullanmak’tan toplamda 2 bin 215 TL ceza kesildi. G.A.’nın taksisi de ‘şoför kartı iptal olduğu halde taşımacılık yapmak’ ve ‘yolcu seçmek’ten 8 gün trafikten men edildi.

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#Taksi#Trafik#Kamera

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