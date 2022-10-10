Zorba taksici cezadan kaçamadı

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Tartışma sırasında aracını durduran taksici, yanında çocukları olan müşterinin inmesini istedi. Taksicinin hareket etmemekte direnmesi üzerine yolcular inecekleri yere gidemeden araçtan indi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olayın ardından harekete geçti. 34 TEH 75 plakalı taksi şoförü G.A. önceki gün yakalandı. G.A.’ya, ‘ilgili belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak’, ‘emniyet kemeri takmamak ve ‘saygısızca araç kullanmak’tan toplamda 2 bin 215 TL ceza kesildi. G.A.’nın taksisi de ‘şoför kartı iptal olduğu halde taşımacılık yapmak’ ve ‘yolcu seçmek’ten 8 gün trafikten men edildi.