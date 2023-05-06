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Zorba sevgili

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Üniversite Öğrencisi#Taciz
Zorba sevgili
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

İlişki teklifini reddedince sevgilisi M.A.’nın şiddetine uğrayan A.A., şikâyetçi oldu. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Zonguldak’ta üniversite öğrencileri M.A. (24) ile sevgilisi A.A. (19) 30 Nisan’da bir eğlence mekânında eğlendikten sonra eve gitti. İddiaya göre, üniversite öğrencisi M.A. burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu ancak A.A. kabul etmedi. Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.A., A.A.’ya hakaret ve küfürler edip kolunu sıktı. Polisi arayan A.A., darp raporu alıp şikâyetçi oldu. Polis merkezine çağrılan M.A. aralarında tartıştıklarını, kendisini korumak için sevgilisinin bileğinden tuttuğunu söyledi. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bileğinde ve kolunda morluklar oluşan A.A., yaşadıklarını şöyle anlattı: “Başka okuldan kız arkadaşım, M.A. ve ben evime gittik. Arkadaşım tuvalete gitti. Bu sırada M.A., bana cinsel anlamda yaklaşmaya başladı. ‘Yapma’ dememe rağmen, beni kendisine doğru çekti. Kolumdan tutuyordu. ‘Bırak’ diyerek karşı koltuğa geçtim. O da bana, ‘Bizi mi istemiyorsun’ diye sordu.

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‘GİT DEDİKÇE GİTMEDİ’

Ben de ‘Hayır, cinsel anlamda bir şey yaşamak istemiyorum’ diyerek karşılık verdim. Sonrasında sayıp sövmeye başladı. ‘Git’ dedikçe gitmedi, evimde kaldı. Ceketinden tuttum, ‘Çık’ dedim. Dönüp bileklerimi sıkmaya başladı. ‘Canım yanıyor’ dedim, hiçbir şekilde bırakmadı. Sonrasında kendimi bir şekilde geri çektim. Polisi aradım ama içeriden hakaretler etmeye devam ediyordu. Evimi terk etmiyordu. Ben de kendisini kapıya doğru itmeye başladım. Kollarımı sıkmaya başladı. Kendimi korumak için 1 kere tokat attım. Sonra polisler beni geri aradı. darp raporunun ardından emniyete gittik.”

Zorlama ve tacize karşı susmayacağını ifade eden A.A., vücudundaki izleri gösteren bir fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı. A.A., paylaşımda “Yaşadıklarımı bir kareye sığdıracak olsam, bunlar olurdu. Herkesi vicdanıyla ve yaptıklarıyla baş başa bırakıyorum” dedi. Serbest bırakılan M.A.’nın da sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp “Baba tahliye. Haha atarsa 2 yıl” yazdığı görüldü.

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#Zonguldak#Üniversite Öğrencisi#Taciz

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