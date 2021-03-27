Zorba savunması: Beni taciz etti
Kocaeli’nde yaşayan Fırat Kaya, Aydın’da yaşayan ve kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.’yi iş verme vaadiyle İzmit’e çağırdı. Kaya, Engin E.’yi işportada bir gün çalıştırdıktan sonra parasını aldı ve bir bağ evinde darp etti. Ardından olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Engin E. polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Görüntülerin tepki toplaması üzerine Fırat Kaya ile olay anında beraber oldukları ileri sürülen Emrah Mutlu ile Murat Akdemir önceki gün gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen işitme engelli Fırat Kaya’nın tercüman aracılığıyla ifadesi alındı.
Kaya, ifadesinde, Engin E. ile Murat Akdemir aracılığıyla tanıştığını söyledi. Olay günü Engin E.’nin İzmit’te yürüyüş yolunda anahtarlık sattığını, daha sonra 4 arkadaş birlikte alkol aldıklarını anlattı. Kaya bu sırada Engin E.’nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini ve tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Alkolün etkisiyle kendisini kaybettiğini vurgulayan Kaya, Engin E.’yi dövdüğünü, telefonunu alıp görüntülerini çektiğini, sosyal medya hesaplarından paylaştırdığını anlattı. Akdemir ise ifadesinde, Kaya’nın Engin E.’nin telefonunda cinsel içerikli görüntüler görünce tepki göstererek saldırdığını, daha sonra hep beraber Engin E.’nin yüzüne tükürdüklerini söyledi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Fırat Kaya, Emrah Mutlu ve Murat Akdemir, “kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yayma” suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi, tutuklandı.
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