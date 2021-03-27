Zorba savunması: Beni taciz etti

Kaya, ifadesinde, Engin E. ile Murat Akdemir aracılığıyla tanıştığını söyledi. Olay günü Engin E.’nin İzmit’te yürüyüş yolunda anahtarlık sattığını, daha sonra 4 arkadaş birlikte alkol aldıklarını anlattı. Kaya bu sırada Engin E.’nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini ve tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Alkolün etkisiyle kendisini kaybettiğini vurgulayan Kaya, Engin E.’yi dövdüğünü, telefonunu alıp görüntülerini çektiğini, sosyal medya hesaplarından paylaştırdığını anlattı. Akdemir ise ifadesinde, Kaya’nın Engin E.’nin telefonunda cinsel içerikli görüntüler görünce tepki göstererek saldırdığını, daha sonra hep beraber Engin E.’nin yüzüne tükürdüklerini söyledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Fırat Kaya, Emrah Mutlu ve Murat Akdemir, “kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yayma” suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi, tutuklandı.

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