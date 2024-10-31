Zorba savcıya soruşturma

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nda terör suçları soruşturmasında görevli iken, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan savcı E.G., iddiaya göre, 13 Eylül’de akşam saatlerinde ikamet ettiği Yeditepe 3. Bölge Sitesi Hâkim - Savcı Lojmanları’ndaki evine Ö.Y. isimli kadını çağırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde savcı ile Ö.Y. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Ö.Y. evden ayrılmak istedi ancak savcı buna izin vermedi. Ö.Y.’nin polisi araması üzerine savcının evine polisler geldi. Polisler durumu savcılığa bildirdi. Bunun üzerine Küçükçekmece Sulh Ceza Hâkimliği’nden arama kararı çıkartılarak emniyet ve savcılık yetkilileri savcının evine gitti. Yetkililerin, Ö.Y.’yi bırakması için uzunca bir süre savcıyı ikna etmeye çalışmasının ardından savcı Ö.Y.’yi bıraktı. Ö.Y.’nin savcıdan şikâyetçi olması üzerine savcı hakkında soruşturma başlatıldı.

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EŞİ DE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Savcı E.G. hakkında bir şikâyet de eşi tarafından yapıldı. Savcının eşi N.G. boşanma davası açtı ancak savcı sürekli çocuklarının telefonundan eşini arayıp mesajlar göndererek rahatsız etti. Mahkeme, çocukların geçici velayetini anneye verdi. Ancak savcı, mahkemenin belirlediği görüş günü sona erdiği halde çocukları annelerine teslim etmedi. Bunun üzerine N.G. boşanma aşamasında olduğu savcı eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tüm bu yaşananların ardından HSK 1. Ceza Dairesi, savcı E.G.’yi Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevinden alıp Erzurum’a görevlendirdi. Ancak savcının Erzurum’da göreve başlamamak için sürekli rapor aldığı öğrenildi. Olaylarla ilgili müfettişler görevlendirildi. Müfettişlerin incelemesinin ardından HSK savcı hakkındaki kararını verecek.

MAHKEME BAŞKANINI DA DARBETMİŞ

DAHA önce de savcı E.G.’nin, Ataköy’deki hâkim - savcı lojmanlarında çocuklarının arasında çıkan bir problem yüzünden İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.K.’yi darp ettiği iddia edilmişti. HSK 1. Daire bu olayla ilgili de müfettiş görevlendirmişti.