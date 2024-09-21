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Zorba müdür açığa alındı

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#Bursa#Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu#Ergin Kaya Kırbıyık
Zorba müdür açığa alındı
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 07:00

Bursa’da Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda müdür yardımcısının oda kapısını çekiç ve tekmeyle kırdıran müdür Ergin Kaya Kırbıyık başlatılan soruşturmanın ardından açığa alındı.

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Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, geçtiğimiz yıl ekim ayında okula atanan müdür yardımcısı ve Almanca öğretmeni D.K.’nin odasının kapısını çekiç ve tekmeyle kırdırdı. Olayı cep telefonu ile kaydeden D.K., kapısı kırılan odasından şahsi eşyalarını almak istediyse de müdür buna izin vermedi. D.K., olayın ardından suç duyurusunda bulundu. Bursa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve müdürü açığa aldıklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı da okul müdürü hakkında kamu malına zarar vermek sebebiyle suç duyurusunda bulundu.

Zorba müdür açığa alındı
Ergin Kaya Kırbıyık, geçtiğimiz ay da veli bilgilendirme toplantısı sırasında “Okulda başı açık kız öğrenci olamaz. Herkesin başını kapatması gerek” diyerek gündeme gelmişti.

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BİR YILDIR BASKI GÖRÜYOR

Olayla ilgili açıklama yapan  Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, şöyle konuştu:

“2023 yılının ekim ayında yani göreve başladığından beri arkadaşımız baskı görüyor. İlk geldiği gün okul müdürü kendisi ile çalışmak istemediğini, neden kendisine sorulmadan atamasını buraya istediğini sormuş. Kılık kıyafetine dikkat etmesi için de ikaz da bulunmuş. Bu ikazın en büyük sebeplerinden biri müdür yardımcısı olan arkadaşımızın başının açık olması. Okul müdürü D.K.’ye kullandığı odayı boşaltması konusunda bir süredir baskı yapıyor ve kendisini penceresi olmayan havasız küçük bir odaya taşımaya çalışıyor. Daha sonra kendisine okul binasının alt katında penceresi bile olmayan havasız bir oda vermiş. Tüm zamanını burada geçirmesini istemiş. Arkadaşımız itiraz edince de kendisini üst kattaki başka bir odaya geçirmiş. Ancak bu odadaki tuvaleti de herkesin kullanabileceğini söyleyince bu kez bu konudan tartışma başlamış. Arkadaşımız, ‘Ne aşağı inerim ne de bu odadan çıkarım’ deyince, bu kötü olaylar yaşandı.”

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#Bursa#Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu#Ergin Kaya Kırbıyık

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