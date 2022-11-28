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Zorba minibüsçüye ceza

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#Minibüs#Zorba#Ceza
Zorba minibüsçüye ceza
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 07:00

İstanbul Bahçelievler, Fatih Caddesi üzerinde, kadın bir yolcu, bebek arabasındaki bebeğiyle bir minibüse bindi. Minibüs şoförü, kadın yolcuya, bebek arabasının fazla yer kapladığını söyleyerek minibüsten inmesini istedi. Kadın yolcu, minibüs şoförü ile yaşadığı tartışmanın ardından minibüsten inmek zorunda kaldı.

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Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plakasından belirlenen minibüs trafik ekipleri tarafından durduruldu.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Adının B.E. olduğu belirlenen minibüs şoförüne, ‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu’ kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’,’saygısızca araç kullanmak’tan toplamda 2 bin 19 TL ceza kesildi. Minibüs yapılan işlemlerin ardından trafikten men edildi.

Zorba minibüsçüye ceza

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#Minibüs#Zorba#Ceza

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