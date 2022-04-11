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Zorba kocaya indirim üstüne indirim

#Murat Tayoğlu#Irmak Kıvrak Tayoğlu#Kadına Şiddet
Zorba kocaya indirim üstüne indirim

Boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu’nu 3 çocuğunun gözleri önünde döverek hastanelik eden Murat Tayoğlu’na, hem ‘iyi hal’ hem de ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi.

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İzmir’de müteahhit Murat Tayoğlu (49), geçen yıl 16 Temmuz’da, iddiaya göre, çocuklarını kendisine karşı doldurduğunu ileri sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu’nun (39) yaşadığı siteye geldi. Murat Tayoğlu, 3 çocuğuyla bahçede olan Irmak Kıvrak Tayoğlu’nu yumruklayıp tekmelemeye başladı. Irmak Kıvrak Tayoğlu yere yığılırken, olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının bel kemiğinde 3 kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu tespit edildi. Darp raporu alan Irmak Kıvrak Tayoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Murat Tayoğlu, olaydan 10 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘mala zarar verme’, ‘eşini kasten nitelikli yaralama’ suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 36 gün cezaevinde kalan Tayoğlu, davanın 2'nci duruşmasında tahliye edildi.

CEZASI 2 YILA DÜŞTÜ

Davanın 9 Mart’taki 4’üncü duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, darp edilen Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun ‘hakaret’ iddiasıyla, Murat Tayoğlu'nun ise ‘mala zarar verme’ ve ‘tehdit’ suçlarından beraatini, ‘eşini kasten nitelikli yaralama’ ile ‘hakaret’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. Davanın 31 Mart'taki karar duruşmasında mahkeme, Murat Tayoğlu hakkında, 'eşini kasten nitelikli yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Daha sonra bu ceza ‘iyi hal’ ve ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 2 yıl 4 ay 3 gün hapse çevrildi. Murat Tayoğlu, 'hakaret', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından ise beraat etti. Irmak Kıvrak Tayoğlu da savcının kendisinin de 'hakaret' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa vermesine rağmen, bu suçtan beraat etti. 

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#Murat Tayoğlu#Irmak Kıvrak Tayoğlu#Kadına Şiddet

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