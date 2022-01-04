Zorba koca

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İstanbul’da yaşayan Elif Dağatar (29) ve Ertuğrul Toraman (34), 8 yıl önce birbirlerini severek evlendi. Çiftin 2 yıl sonra Yusuf Ege adında bir çocukları dünyaya geldi. Bir süre sonra çift arasında giderek şiddeti artan tartışmalar yaşanmaya başladı. Eşinden gördüğü şiddete daha fazla dayanamayan Elif Dağatar boşanma kararı aldı. Geçen yıl haziran ayında görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme, 6 yaşındaki çocukları için ortak velayet kararı verdi. Yusuf Ege, babada kalırken annesini de belirli zamanlarda görebiliyordu.

ÇENESİNİ KIRDI

Elif Dağatar, geçen cumartesi günü çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki eşiyle Eyüpsultan’daki bir AVM’nin restoranında buluştu. Annesi çocuğunu severek sohbet ederken baba araya girdi ve görüşmenin bittiğini söyledi. Annenin çocuğunu biraz daha sevmek istediğini söylemesine üzerine aralarında sert bir tartışma çıktı. Baba çocuğu kolundan tutarak götürmek istedi. Aralarında çıkan tartışma sırasında anne hakaretlere maruz kalınca bardakdaki suyu eşinin yüzüne fırlattı. Bu duruma iyice öfkelenen Ertuğrul Toraman, eşini dövmeye başladı. Aldığı darbeler nedeniyle çenesi kırılan anneyi restorandakiler kurtardı. Elif Dağatar’ın aradığı polis, restorana gelerek Ertuğrul Toraman’ı gözaltına aldı. Elif Dağatar kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Toraman ise Emniyet’teki ifadesinin ardından serbest kaldı.

'ENDİŞELİYİM'

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Bir hukuk bürosunda çalışan Elif Dağatar, görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, “Ben öldükten sonra mı adalet gelecek?” diyerek yaşadıklarına isyan etti ve yardım istedi. Yaşadığı korku dolu anları ise şöyle anlattı: “Bana vurmaya başladı. 5-6 defa tokat attı. Çenemde kırık, yüzümde şişlik ve morluklar var. Restoranın ortasında, herkesin ve çocuğumun gözleri önünde beni darp etti. Bu ilk şiddeti değildi. Son da olmayacak. Ölüm korkusu yaşıyorum. Kendimin ve çocuğumun can güvenliğinden endişe duyuyorum. Çünkü sürekli çocuk onda ve ben sadece o istediği zaman çocuğumu görebiliyorum.”