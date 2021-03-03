Zorba kardeşler cezaevinde

Gösterilen tepkilere de sosyal medyadan “İstediğimi döverim, istediğime söverim, size ne. Hak edene hakkını verdim sadece” diye cevap vermişti. Tepkiler üzerine Gurur Şenel önceki gün yeniden gözaltına alındı.

CAMLARI KIRDI

Ağabeyinin gözaltına alınması üzerine önceki gece de Hüseyin Şenel, çiğköfteciye giderek saldırdı. Elindeki içki şişesini cama fırlatıp, içeride çalışan Bilal T.’ye küfrederek dışarı çağırdı. İşyerinin önündeki sehpayı fırlatıp camları kıran Hüseyin Şenel’i yanında gelen iki kişi uzaklaştırdı. Gözaltına alınan Gurur Şenel, kardeşi Hüseyin Şenel ile B.B. ve D.B. dün mahkemeye çıkarıldı. Gurur Şenel ve kardeşi Hüseyin Şenel tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki zanlı ise serbest kaldı.