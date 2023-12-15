Zorba ev sahibine hapis cezası istendi Zorba ev sahibine hapis cezası istendi 

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Evden çıkmasını istediği kadına hakaret edip çatalla yaraladıktan sonra evde bulunan misafiri Nadir Övünç’e de saldırdı.
Gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet Cengiz Bilik hakkında hakaret, silahla yaralama, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve nitelikli hırsızlık suçlarından toplam 24 yıl hapis istendi.
Bakırköy 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Cengiz Bilik’in 17 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.