Zorba ev sahibi! 100 bin lira kira talebini reddetti saldırıya uğradı

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Ev sahipleriyle kiracılar arasında kira artışı anlaşmazlıkları sıkça yaşanıyor. İstanbul Başakşehir’de de bu nedenle yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. 3 yıldır Başakşehir’de bir sitede oturan Hasan Eğilmez’e (46) ev sahibi kirasını artırması gerektiğini söyledi.

DARP RAPORU ALDI

Eğilmez son 1 yıldır ev sahibinin 30 bin lira olan ev kirasını 100 bin liraya çıkarmak istediğini iddia etti. Site içerisinde ortalama kiraların 35 bin lira olduğunu söyleyen Eğilmez, ev sahibine kirayı 40 bin lira yapmayı teklif etti. Eğilmez’in iddiasına göre önceki gün akşam saatlerinde ev sahibi ile site önünde karşılaştıklarında sözlü tartışma başladı. Eğilmez yanında çocukları olduğu için tartışmayı uzatmadan evine gitti. Akşam yürüyüş yapmak için tekrar sitenin önüne inen Hasan Eğilmez, bu kez, ev sahibi ve onun yanında bulunan 5-6 kişilik bir grupla karşılaştı. Eğilmez ev sahibi ile konuşmak isterken yanında bulunan diğer kişiler arkasından beyzbol sopasıyla saldırdı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Hasan Eğilmez'i arkadaşı hastaneye götürdü. Darp raporu alan Eğilmez karakola giderek ev sahibi ve kendisine saldıranlar hakkında şikâyetçi olacağını söyledi.

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‘SİLAHLA GÖZDAĞI VERDİLER’

Eğilmez yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sitenin içinde sitenin dışında da bekleyenler vardı beyzbol sopalarıyla, hatta birinde silah da gördük bize silahla gözdağı vermek istedi. Orada 5-6 kişi üstüme yürüdü. Hızlı bir şekilde arkama geçip beyzbol sopasıyla 4-5 darbe vurdular. Yere düştüğümde bu kişi tekrar kendi beyzbol sopasıyla ben yerde kanlar içinde yatarken, tekrar başıma vurdu. Güvenlikler müdahale etmeye çalıştı. Onlara da saldırdılar. Süreci sonuna kadar takip edeceğim.”