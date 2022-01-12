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Zorba dehşet saçtı

#Dilara Yıldız#Avukat#Oktay Dönmez
Zorba dehşet saçtı

Barışmak istemeyen eski nişanlısı avukat Dilara’ya kurşun yağdırdı.

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Duruşmaları nedeniyle 10 gündür şehir dışında olan İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Dilara Yıldız (29), önceki gün akşam saatlerinde Tuzla’daki evine geldiğinde eski nişanlısı Oktay Dönmez’in (29) içeride kendisini beklediğini gördü. Dönmez, iddiaya göre tartakladığı Yıldız’ı tehditle Cami Mahallesi Sahilyolu Caddesi’ndeki restorana yemeğe götürdü. Yıldız, terk ettiği eski nişanlısı Oktay Dönmez’in tekrar bir araya gelme teklifini burada da kabul etmeyince ikili arasında 22.00 sıralarında tartışma çıktı. Yıldız, tehditlerden korkuya kapılıp restorandakilerden yardım istedi. Dönmez ise bu sırada belinden çıkardığı tabancayla Yıldız’a kurşun yağdırdı. Kurşunlardan ikisi Yıldız’ın başına, ikisi de göğsüne isabet etti. Genç kadın yaşamını yitirdi.

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3 SUÇTAN TUTUKLANDI

Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında restorandan çıkan Dönmez, bu sırada gelen polislerce gözaltına alındı. Avukat Dilara Yıldız’ın, eski nişanlısının tehdit mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı da ortaya çıktı. Kan donduran tehdit mesajlarında, “Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım... Vasiyetini hazırla... Şimdiden biletin kesildi... Çok zamanın yok bu hayatta. Ye iç gül eğlen” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Dilara’nın kardeşi Merve Yıldız ise “Ablam 5 ay önce ayrıldı. Uzaklaştırma kararı da aldırtmıştı. Mal varlığına el koymak için tehditler etti. Ayrıldı ondan ama o ablamın peşini bırakmadı” dedi.

Adliyeye çıkarılan Oktay Dönmez, “Tasarlayarak öldürme”, “Silahla yağmaya teşebbüs” ve “Silahla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklandı.

Zorba dehşet saçtı

'BANA ZARAR VERİR'

AVUKAT Dilara Yıldız’ın yakın arkadaşı olay günüyle ilgili “İlk beni aradı, benim haberim yoktu İstanbul’a geldiğinden. ‘Bana gelecektin Meniş, sakın gelme’ dedi. Ben bir an kala kaldım. ‘Ben misafir ağırlıyorum şu anda’ dedi. Sesi çok tedirgin ve keskindi. Hemen ailesine ulaştım” dedi. Ayrıca Dönmez’in kendisine zarar vereceğini düşünen Yıldız’ın kız arkadaşı E.K.’ye mesaj atarak “Bana zarar verecek. Silahı var. Biz ciğerciye gidiyoruz. Yardım edin” dediği tespit edildi. E.K.’nın eşi Ş.K. ve 2 arkadaşı ile restorana gittiği, Dönmez’in silahını onlara da doğrulttuğu öğrenildi.

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‘TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYORUM’

Oktay Dönmez ifadesinde “3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum. Nişanlı olduğumuz sürede aldığı para ve altınları vermedi. Yemekte, zararımı senet ile vermeyi kabul etti. Masamıza mafya kılıklı iki adam geldi. Biri ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Havaya iki el ateş açmayı düşünüyordum, cinnet geçirdim . Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.

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#Dilara Yıldız#Avukat#Oktay Dönmez

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