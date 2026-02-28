Zorba avukatlar serbest

Haberin Devamı

Ünlü futbolcu ve oyuncuların avukatı P.K., 13 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Etiler’de toplantı için gittiği meslektaşının ofisinde kendisini tekme ve yumruklarla döven, saçından tutup yerlerde sürükleyen ve “Sen avukat Serdar Öktem’in kadın versiyonu olacaksın” diye tehditte bulunan avukat Metin K. ile kardeşi Furkan K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Avukat kardeşlerin şiddeti nedeniyle kulağının arkasının yırtıldığını, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu ileri süren P.K., can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek şiddetin fotoğraflarını savcılığa delil olarak sunmuştu.

P.K.’nın şikâyetinin ardından şüpheli Metin K. savcılığa ifade verdi. Avukat P.K.’ya ifadesinde suçlamaları reddederken, kesinlikle yumruk atmadığını söyledi. Metin K., “P.K.’nın gerçeği yansıtmayan ifadeleri nedeniyle mağdur oldum. Şikâyetçiyim” dedi.

Cumhuriyet Savcısı, Metin K. ile kardeşi Furkan K.’yı ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hâkimlik, şüpheliler Metin K. ile Furkan K.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararına itiraz eden Cumhuriyet Savcısı, Metin K. ile Furkan K.’nın ‘kadına karşı basit yaralama suçu’nu işledikleri iddiasına yönelik tanık beyanları ve suç şüphesini doğrular nitelikteki olguların ve tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle mevcut kararın kaldırılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı, iki şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti. Hâkimliğin kararına itiraz eden P.K. ise iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının, güvenliğini sağlamaya yeterli olmadığı gerekçesiyle kararın kaldırılmasına ve tutuklanmalarına yönelik yakalama emri düzenlenmesini istedi.