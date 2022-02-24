Eşini ve ailesini rehin alınca özel harekat devreye girdi... Zorba!

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İstanbul’un Şişli ilçesi, Kuştepe Mahallesi’nde yaşayan İnci Adak, bir süre önce eşi Tugay Adak’a (47) boşanma davası açıp aynı mahalledeki annesinin evine yerleşti. Tugay Adak dün sabah saatlerinde Köz Sokak’taki kayınvalidesinin evini silahla bastı. İnci Adak evin kapısını kilitleyerek Tugay Adak’ın içeri girmesine izin vermedi. Binanın çatı katına çıkan Tugay Adak, eşini ve ailesini rehin alıp, silahını peş peşe ateşledi.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislere ateş açtı Özel harekât polisleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tugay Adak kendisini, silahını bırakması için ikna etmeye çalışan polislere de ateş açınca kolundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tugay Adak’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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