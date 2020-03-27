Zor Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Zor kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

Zor Kelimesinin Eş Anlamlısı

Zor kelimesinin eş anlamlısı " Güç" kelimesidir. Güç kelimesi aynı zamanda zor anlamına da gelmektedir. Bu doğrultuda " güç" kelimesini zor eş anlamlısı olarak da kullanabiliriz. Güç kelimesini zor kelimesi ile aynı cümle içerisinde kullandığımız zaman, söz konusu cümlede herhangi bir anlam bütünlüğü bozulması durumu söz konusu olmayacaktır.

Güç kelimesinin Karşılaştırılması

Güç kelimesini de günlük yaşamımızda oldukça fazla duymaktayız. Bu kelime de zor kelimesi ile eş değer bir kelime olma özelliğine sahip durumdadır. Dolayısıyla aynı yerde kullanılmasında herhangi bir hata söz konusu olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne baktığımızda güç kelimesinin aynı zamanda zor kelimesi ile eş değer olduğunu rahatlıkla görmekteyiz.