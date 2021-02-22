Zoom'dan derse nasıl girilir? Zoom'da ders nasıl açılır? İşte, kolay yöntem
Zoom indirme ve derse girme işlemi ile eğitimlerine online olarak devam etmek isteyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Zoom ve EBA üzerinden canlı derslere bu uygulama üzerinden katılabilecek olan öğrenciler, Zoom uygulaması edinmek zorunda olacak. Öğrenciler ve öğretmenler Zoom indirme ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu uygulama da EBA gibi görüntülü ve sesli iletişim olanağı sağlıyor. Zoom canlı ders imkanı ile bilgisayar ve telefon başında pek çok öğrencinin iletişimini kolayca gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. İşte Zoom indirme ekranı ve canlı ders ile ilgili bilgiler
Zoom indirme ve canlı ders giriş ekranı pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Zoom üzerinden canlı dersler veriliyor. Burada canlı ders açabilmek veya izleyebilmek için öncelikle uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Zoom indirme işlemi Google Play Store ve Apple Store üzerinden yapılıyor. İşte, Zoom canlı ders giriş ekranı ve indirme bilgileri hakkında bazı detaylar
Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemeniz istenebiliyor.
PLAY STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ
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ZOOM CANLI DERS GİRİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Zoom üzerinden canlı dersler veriliyor. Burada canlı ders açabilmek veya izleyebilmek için öncelikle uygulamayı indirmelisiniz. Uygulamayı indirdikten sonra new meeting ile yeni bir ders açabilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra size verilen meeting İD numarasını derse katılmasını istediğiniz kişilere verebilirsiniz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrenciler ile ID'yi gönderdiğiniz derse başlayabilirsiniz.
Öğrenciler verilen ID ile Zoom uygulaması üzerinden canlı derse katılabilirler.