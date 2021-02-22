Zoom'dan derse nasıl girilir? Zoom'da ders nasıl açılır? İşte, kolay yöntem

Zoom indirme ve canlı ders giriş ekranı pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Zoom üzerinden canlı dersler veriliyor. Burada canlı ders açabilmek veya izleyebilmek için öncelikle uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Zoom indirme işlemi Google Play Store ve Apple Store üzerinden yapılıyor. İşte, Zoom canlı ders giriş ekranı ve indirme bilgileri hakkında bazı detaylar

Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemeniz istenebiliyor.



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ZOOM CANLI DERS GİRİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Zoom üzerinden canlı dersler veriliyor. Burada canlı ders açabilmek veya izleyebilmek için öncelikle uygulamayı indirmelisiniz. Uygulamayı indirdikten sonra new meeting ile yeni bir ders açabilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra size verilen meeting İD numarasını derse katılmasını istediğiniz kişilere verebilirsiniz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrenciler ile ID'yi gönderdiğiniz derse başlayabilirsiniz.



Öğrenciler verilen ID ile Zoom uygulaması üzerinden canlı derse katılabilirler.