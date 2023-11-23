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Zonguldak'tan yürek yakan görüntü: Sokak kedisi, fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor

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#Zonguldak#Karadeniz Ereğli#Kedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 16:37

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi Bozhane Limanı’nda bir sokak kedisi, fırtınada kaybettiği 6 yavrusunu arıyor. Amatör balıkçı Bünyamin Bülbül, “Küçüktü yavrular. Aklımıza da gelmedi, alıp başka yere koyabilirdik. Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağını anlamadık. Ani bir fırtına başlangıcı olduysa hepsi denize gitmiştir" diye konuştu.

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Karadeniz Ereğli'de 19 Kasım’da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışta, 2 gemi karaya otururken, ‘Kafkametler’ isimli gemi de battı. Dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki çok sayıda iş yeri de hasar gördü. Bozhane Limanı’nda bir sokak kedisinin 6 yavrusu da fırtına da kayboldu. Sokak kedisi her gün geldiği limanda miyavlayarak yavrularını arıyor.

Zonguldaktan yürek yakan görüntü: Sokak kedisi, fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor

"FIRTINANIN BU KADAR ŞİDDETLİ OLABİLECEĞİNİ ANLAMADIK"

Bölgede amatör balıkçılık yapan Bünyamin Bülbül, “Biz balık tutmaya geldiğimizde burada yavruları vardı. Biz de besliyorduk. Küçüktü yavrular. Aklımıza da gelmedi, alıp başka yere koyabilirdik. Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağını anlamadık. Kedi de muhtemelen burada yavrularını arıyor. Ani bir fırtına başlangıcı olduysa hepsi denize gitmiştir” dedi.

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Zonguldaktan yürek yakan görüntü: Sokak kedisi, fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor

Zonguldaktan yürek yakan görüntü: Sokak kedisi, fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor

Zonguldaktan yürek yakan görüntü: Sokak kedisi, fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor
Zonguldaktan yürek yakan görüntü: Sokak kedisi, fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor



 

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#Zonguldak#Karadeniz Ereğli#Kedi

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