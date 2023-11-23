Zonguldak'tan yürek yakan görüntü: Sokak kedisi, fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor

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Karadeniz Ereğli'de 19 Kasım’da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışta, 2 gemi karaya otururken, ‘Kafkametler’ isimli gemi de battı. Dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki çok sayıda iş yeri de hasar gördü. Bozhane Limanı’nda bir sokak kedisinin 6 yavrusu da fırtına da kayboldu. Sokak kedisi her gün geldiği limanda miyavlayarak yavrularını arıyor.

"FIRTINANIN BU KADAR ŞİDDETLİ OLABİLECEĞİNİ ANLAMADIK"

Bölgede amatör balıkçılık yapan Bünyamin Bülbül, “Biz balık tutmaya geldiğimizde burada yavruları vardı. Biz de besliyorduk. Küçüktü yavrular. Aklımıza da gelmedi, alıp başka yere koyabilirdik. Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağını anlamadık. Kedi de muhtemelen burada yavrularını arıyor. Ani bir fırtına başlangıcı olduysa hepsi denize gitmiştir” dedi.

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