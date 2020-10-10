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Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Zonguldak’tan Azerbaycan’a destek konvoyu

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Zonguldak’tan Azerbaycan’a destek konvoyu
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ZONGULDAK’ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Azerbaycan’a destek konvoyu düzenledi.

Zonguldak’tan Azerbaycan’a destek konvoyu
Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları üyeleri, ’Can Azerbaycan'ımıza sahip çıkıyoruz’ sloganıyla Ilıksu mevkisinden Fener semtine kadar konvoy düzenlendi. Konvoya Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla katılan vatandaşlar, ’İki devlet, tek millet’, ’Azerbaycan yalnız değildir’ sloganları attı. Etkinlik sonunda konuşan Azerbaycanlı Hüseyin Ceferpul, ülkesine yönelik saldırgan tutumunu ve ülke topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan’ın yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını söyledi. Ermenistan’ın son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Ceferpul, "Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

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