Zonguldak'taki maden faciasında babasını kaybetmişti: Acılı evladın paylaşımı yürekleri burktu! '‘Kalk, burası bizim evimiz değil'

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel maden ocağında Cuma günü sabah saatlerinde meydana gelen grizu patlamasında 3 maden işçisi yaşamını yitirirken 5 kişi yaralandı.

Madende yaşamını yitiren madencilerden Recep Çolakoğlu’nun kızı Yağmur Çolakoğlu(17) genç yaşta kaybettiği babasının ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı.

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Çolakoğlu, babasına duyduğu özlemi sanal medya hesabından, ““İçimizi yaktın be babam. Tabutla eve getirdikleri gün ‘Yapmayın, götürmeyin babam, bizi bırakmaz’ dedim. Sesim tüm köyü ayağa kaldırdı, bir seni kaldıramadı. Mezarın başında ‘Kalk, burası bizim evimiz değil’ dedim. ‘Kalk, evimizde Mert, Elif seni bekliyor. Annem sensiz yapamam’ dedim. Ne desem oradan kaldıramadım. Rabbim mekânını cennet eylesin. Bu dünyada küçüklükten beri çalışmaktan yüzün gülmedi, orada yüzün gülsün babam. Her şeyimdim benim.” sözleriyle dile getirdi.

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