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Zonguldak'taki kesik baş cinayetinde 11 kişi gözaltına alındı

#Zonguldak#Çaycuma#Cinayet
Zonguldaktaki kesik baş cinayetinde 11 kişi gözaltına alındı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, başı kesilerek öldürülen Mustafa Keleş (70) ile ilgili soruşturmada, aralarında kardeşinin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

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Olay, geçen yıl 21 Kasım'da, Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde meydana geldi. Emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in cansız bedeni, ormanda, başı gövdesinden ayrılmış olarak bulundu. Keleş’in başına, 1 gün sonra olay yerine yakın bölgede jandarma tarafından ulaşıldı. Keleş'in başının baltayla kesildiği tespit edildi.

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Jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleri ile DNA örneklerini alarak Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Ayrıca Keleş'in cep telefonu kayıtları da incelendi.

Soruşturma kapsamında Mustafa Keleş’in kardeşi İ.K., yengesi D.K., çobanlık yapan İ.A.’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi, bugün gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki sorguları devam ediyor.

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#Zonguldak#Çaycuma#Cinayet

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