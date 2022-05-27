Zonguldak'taki kesik baş cinayetinde 11 kişi gözaltına alındı

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl 21 Kasım'da, Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde meydana geldi. Emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in cansız bedeni, ormanda, başı gövdesinden ayrılmış olarak bulundu. Keleş’in başına, 1 gün sonra olay yerine yakın bölgede jandarma tarafından ulaşıldı. Keleş'in başının baltayla kesildiği tespit edildi.

İlgili Haber Emekli madencinin kayıp başını komandolar buldu! Kan donduran olay Haberi görüntüle

Jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleri ile DNA örneklerini alarak Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Ayrıca Keleş'in cep telefonu kayıtları da incelendi.

Soruşturma kapsamında Mustafa Keleş’in kardeşi İ.K., yengesi D.K., çobanlık yapan İ.A.’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi, bugün gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki sorguları devam ediyor.