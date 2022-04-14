Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak’taki deprem tetikler mi? İstanbul için korkutan uyarı: Zaman daralıyor

#Deprem#İstanbul#Zonguldak

Prof. Dr. Naci Görür, son depremlerin ardından değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Görür, Ereğli açıklarında gerçekleşen depremin Marmara'daki fay hattı ile alakası olmadığını belirtirken yine de İstanbul için zamanın daraldığını dile getirdi. Naci Görür, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu yörelerinde bundan sonraki depremlerin oralarda olacağını düşünüyorum. İstanbul bizim beklediğimiz deprem periyodu içerisinde zamanı tükeniyor. 7.0'ın üzerinde bir deprem ile sınanacak" dedi.

Haberin Devamı

Zonguldak Ereğli açıklarında önceki gün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin, Marmara'daki fay hattı ile ilgisi olmadığını belirten Prof. Dr. Görür, "Sonraki depremin Doğu Anadolu Fayı üzerinde Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu bölgelerinde olacağını düşünüyorum. İstanbul'da değişen bir şey yok. İstanbul'da beklenen depremin zaman periyodu tükeniyor.

İstanbul bir sismik boşluktur, muhakkak 7.0 üzerinde bir depremle sınanacak ve Kuzey Anadolu Fayı enerjisini boşaltacaktır. Marmara Denizi'nde 99'dan itibaren 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığı yüzde 62" dedi.

"ZONGULDAK DEPREMİ AYRI FAY SİSTEMİNDE"

Karadeniz'de olan depremin ayrı bir fay sistemi içerisinde oluştuğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Zonguldak Ereğli açıklarında. Orada kuzeye yönelimli bindirme fayları var.

O fayların üzerinde olan küçük bir deprem. İstanbul'da hissedildi ama Kuzey Anadolu Fay kuşağı ile doğrudan ilişkisi yoktur. Orada olan bir depremin İstanbul'da beklenen depremi tetikleyebileceğinden söz etmek uzak bir ihtimal. Faylar hareketlendi mi gibi düşüncelere girmek doğru olmaz. Bu faylar aktif faylar, üzerlerinde belirli hareketler oluşuyor" dedi.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Görür, Doğu Anadolu Fayının 20'nci yüzyılda hemen hemen hiç deprem üretmediğini belirterek "Kuzey Anadolu Fayı o yüzyılda, bir dizi 7.0 ve 7'ye yakın depremler üretti. Kuzey Anadolu Fayı böyle aktifken Doğu Anadolu Fayı üzerinde bu tür bir aktivite görülmedi.

Gözden Kaçmasın

Yazlık kirası cep yakıyorYazlık kirası cep yakıyorHaberi görüntüle

Elazığ Depremi olduğu zaman Elazığ'ın güneybatı yönüne doğru depremin enerji transfer etmesi söz konusu. Doğrultu atımlı faylar, herhangi bir yerde deprem ürettiği zaman, her iki tarafına doğru da stres transfer etmiş olabilir. Doğu Anadolu Fayı üzerinde bundan sonraki depremleri Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu yörelerinde olacağını düşünüyorum" dedi.

Gözden Kaçmasın

Prof. Dr. Sözbilir: Karadenizde faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahipProf. Dr. Sözbilir: Karadeniz'de faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahipHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#İstanbul#Zonguldak

BAKMADAN GEÇME!

Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği

BAKMADAN GEÇME!

Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği