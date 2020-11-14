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Sinan KABATEPE - DHA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 20:08 | Son Güncelleme:

Zonguldak’ta zincirleme kaza: 5 yaralı

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Zonguldak’ta zincirleme kaza: 5 yaralı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 2 otomobil, iş makinesi ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Rıdvan Özcan (24) yönetimindeki otomobil, iş makinesine çarptıktan sonra Birol Sarıca’nın (24) kullandığı 41 RE 263 plakalı otomobile çarptı. Rıdvan Öcan yönetimindeki otomobil kullanılmaz hale gelirken, Birol Sarıca’nın otomobili takla attı. Kazayı görünce fren yapmasına rağmen duramayan motosikletin sürücüsü Yunus Emre Harbi (19) de kaldırıma çarptı. Kazada, otomobillerde bulunan İnci Güner (31) Arven Güner (3), Eylül Aydoğan (2), Sevda Aydoğan(25) ile motosiklet sürücüsü Yunus Emre Harbi yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardındanÿEreğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zonguldak’ta zincirleme kaza: 5 yaralı

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