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Zonguldak'ta yüzlerce mezar bu hale geldi... Ekipler çalışma başlattı

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#Zonguldak#Ereğli#Fırtına
Zonguldakta yüzlerce mezar bu hale geldi... Ekipler çalışma başlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 13:44

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki fırtınada Şehir Mezarlığı ve Kestaneci Mezarlığı'nda ağaçlar devrildi, 300 mezar hasar gördü. Mezarlıklara giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

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Ereğli'de yaşanan şiddetli fırtınanın ardından kentteki iki mezarlıkta hasar meydana geldi. Şehir ve Kestaneci mezarlıklarında ilk belirlemelere göre 200'e yakın ağaç devrildi.

Zonguldakta yüzlerce mezar bu hale geldi... Ekipler çalışma başlattı

Ağaçların mezarların üzerine devrilmesiyle birlikte 300 kabir hasar gördü. Belediye ve AFAD mezarlıkların eski haline gelmesi için çalışma başlattı. Ekipler ilk olarak, devrilen ağaçların kesim işlemlerini başlattı.

Zonguldakta yüzlerce mezar bu hale geldi... Ekipler çalışma başlattı

Ağaçların kaldırılmasının ardından hasar gören mezarlar onarılacak. Mezarlıklara giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. 

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Zonguldakta yüzlerce mezar bu hale geldi... Ekipler çalışma başlattı

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#Zonguldak#Ereğli#Fırtına

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