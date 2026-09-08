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Zonguldak’ta yolcu treni otomobille çarpıştı: 5 yaralı

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#Zonguldak#Yolcu Treni#KAZA
Zonguldak’ta yolcu treni otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 00:06

Zonguldak’ta bir yolcu treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobille çarpıştı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yaşandı. Yılmaz K., idaresindeki Toyota marka 31 BAY 318 plakalı otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Zonguldak istikametine seyir halindeki yolcu treniyle çarpıştı.

Kazada araçta bulunan sürücü Yılmaz K.’nin yanı sıra Hanife K., Ayşenur K. ile ismi öğrenilemeyen iki yolcu daha yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Hanife K., ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücü ve araçta bulunan yolcuların Hatay’dan geldikleri ve Türkali köyüne seyir halindeyken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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#Zonguldak#Yolcu Treni#KAZA

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