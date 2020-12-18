Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı
ZONGULDAK'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda internetten yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca internetten yasa dışı bahis oynatıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kozlu ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, internetten yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 2 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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