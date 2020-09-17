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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,/DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta Vali Tutulmaz'ı gören esnaf, eldiven taktı

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Zonguldak'ta Vali Tutulmaz'ı gören esnaf, eldiven taktı
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ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, koronavirüs salgınına karşı gerçekleştirilen denetimde, halk pazarında eldiven takmayan esnafı uyardı. Denetimi fark eden bazı pazarcılar ise, Vali Tutulmaz tezgahlarına gelmeden eldiven taktı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, kent genelinde koronavirüs denetimi yapıldı. Denetim kapsamında, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü de Kilimli ilçesinde denetimlerde bulundu.

Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, esnafı dolaşarak alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ardından da halk pazarına geçti. Pazardaki vatanşarlari maske ve hijyen konusunda uyaran Vali Tutulmaz, eldiven takmayan esnafı ise, "Ben domates istesem nasıl vereceksin? Eldiven takman gerekmiyor mu?" diyerek,uyardı. Vali Mustafa Tutulmaz'ın uyarısını duyan bazı pazarcılar da hızlıca eldiven taktı.

Halkın genel anlamda tedbirlere uyduğunu ifade eden Vali Tutulmaz, "Genel anlamda halkımız tedbirlere uyuyor. Uyamayanları da daha dikkatli olmaları yönünde uyardık. Tüm vatandaşlarımızı, kurallara uyma konusunda hassas olmaları konusunda uyarıyoruz. En küçük ihmali affetmeyen bir virüsle karşı karşıyayız. Dikkatli olduğumuzda daha güçlü olan biz olacağız" dedi.

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