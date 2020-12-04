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Gürkay GÜNDOĞAN / DHA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Zonguldak’ta vakalar tırmanıyor... ‘Risk haritası korku filmi gibi’

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Zonguldak’ta vakalar tırmanıyor... ‘Risk haritası korku filmi gibi’
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Koronavirüs vakalarının çıktığı ilk aylarda büyükşehirlerle birlikte sıkı tedbirlerin alındığı tek kent olan Zonguldak'ta, vaka sayıları tekrar tırmanışa geçti.

Türkiye geneliyle paralel olarak artış gösteren vaka sayıları günlük 800'ü buldu. Vaka sayılarındaki artış, HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. HES uygulamasında bulunan haritada kırmızı alanların yoğunluğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Riskli bölgeleri gören vatandaşlardan Melahat Günyıldız, duyduğu endişeyi, “Harita korku filmi gibi. Ölümle burun buruna yaşıyoruz" sözleriyle özetledi.

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