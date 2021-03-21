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Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK (DHA)
Haber Giriş: 21.03.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta vaka artışı HES haritasına da yansıdı

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Zonguldak'ta vaka artışı HES haritasına da yansıdı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yüksek risk grubunda yer alan Zonguldak’ta vaka artışları sürerken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada kırmızı noktalar oluşmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık vaka sayılarına göre yüksek risk grubunda yer alan Zonguldak'ta vakalardaki artış sürüyor. Dün açıklanan verilere göre ortalama vaka sayısı 100 binde 75.44'ten 81,02'ye yükselen kentte, günlük tespit edilen vaka sayısında da artış gözleniyor.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin 19 Mart günü yaptıkları testlerde 105 pozitif vaka tespit edildi. Vaka sayılarındaki artış, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Bir süredir kırmızı rengin yer almadığı haritada yeniden kırmızı noktalar oluşmaya başladı.

Filyasyon çalışmalarını sürdüren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise koronavirüsün daha çok ev ortamında pozitif vaka ile temas sonucu bulaştığını tespit etti. Kentte, pozitif vakalarla temas etmeme konusunda sık sık uyarılar yapılmaya başlandı.

Zonguldakta vaka artışı HES haritasına da yansıdı

 

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