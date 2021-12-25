Zonguldak'ta vahşet! Sokak köpeği gözleri dağlanıp işkenceye uğradı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Minik Asiye açıklaması: Gereken yapılacak... Bedelini ödeyecekler'Minik Asiye' açıklaması: Gereken yapılacak... Bedelini ödeyecekler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kerem Aktürkoğlundan dikkat çeken Harry Potter sevinci Kariyerinde bir ilk yaşadı...Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken 'Harry Potter' sevinci! Kariyerinde bir ilk yaşadı...#Galatasaray
Başkanlar görüştü, Caner tamam dedi Bonservisiyle gidiyorBaşkanlar görüştü, Caner 'tamam' dedi! Bonservisiyle gidiyor#Trabzonspor
Bakan Koca aşı daha da önem kazandı diyerek uyardı: Omicron ülkemizde yayılmaya başladıBakan Koca 'aşı daha da önem kazandı' diyerek uyardı: Omicron ülkemizde yayılmaya başladı#Fahrettin Koca
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonunu 1 saatte atıverdikCumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonunu 1 saatte atıverdik!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Trabzonspor-Başakşehir maçında 2 şut direkten döndüCanlı | Trabzonspor-Başakşehir maçında 2 şut direkten döndü#Trabzonspor
İnsanlık dışı zulüm Sokak köpeğine yapılan işkence kan dondurduİnsanlık dışı zulüm! Sokak köpeğine yapılan işkence kan dondurdu#Köpek
G.Saray Feghouli ve Keremle güldü 7 maçlık hasret son bulduG.Saray Feghouli ve Kerem'le güldü! 7 maçlık hasret son buldu#Galatasaray
Yok böyle dolandırıcılık Tarihi pastane davalık olduYok böyle dolandırıcılık! Tarihi pastane davalık oldu#İnci Pastanesi
Bakan Kasapoğlu’ndan belediyelere Daha güçlü iş birliği çağrısıBakan Kasapoğlu’ndan belediyelere 'Daha güçlü iş birliği' çağrısı#Gençlik Ve Spor Bakanı
Kovid1-9u da aşıları da reddediyordu... Avrupa şampiyonu hayatını kaybettiKovid1-9'u da aşıları da reddediyordu... Avrupa şampiyonu hayatını kaybetti!#Koronavirüs
Kan donduran olay İstanbulda öldürdü... Bursaya kadar ön koltukta taşıdıKan donduran olay! İstanbul'da öldürdü... Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı#Cinayet
Seren Serengilin biraz dinlenmesi gerekSeren Serengil'in biraz dinlenmesi gerek#YOUTUBE
Türkiyede bir ilk Binancee MASAKtan rekor cezaTürkiye'de bir ilk! Binance'e MASAK'tan rekor ceza#Binance
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…#Nesli Tükenen Hayvanlar
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta vahşet! Sokak köpeği gözleri dağlanıp işkenceye uğradı

#Köpek#İşkence#Hayvanlar
Zonguldakta vahşet Sokak köpeği gözleri dağlanıp işkenceye uğradı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki gözü dağlanan ve işkence edilen sokak köpeği tedaviye alındı.

Haberin Devamı

İlçe merkezinde iki gözü dağlanmış işkence edilmiş sokak köpeğini görenler, Alaplı Belediyesi'ne haber verdi. Ekipler bugün sokak köpeğini bulunduğu yerden alarak Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan köpeğin iki gözünün dağlandığı, ayrıca ayaklarından da yara aldığı tespit edildi.

Zonguldakta vahşet Sokak köpeği gözleri dağlanıp işkenceye uğradı

Veteriner hekim Yunus Emre Demirhan, yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Burada getirildiğinde sağlık durum iyi değildi. Gözlerine ciddi şekilde zarar verilmiş. Ayrıca ayaklarından da yaralanmış. İlk tedavisini hemen yaptık. Sağlık durumu pek iyi değil. Onu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, köpeği gözleri dağlanmış halde bulduklarında çok üzüldüklerini ve iyileşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Haberin Devamı

Zonguldakta vahşet Sokak köpeği gözleri dağlanıp işkenceye uğradı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köpek#İşkence#Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi