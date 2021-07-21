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Gündem
Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Zonguldak’ta üzücü olay! Uzun süre gözyaşı döktü

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Zonguldak’ta üzücü olay! Uzun süre gözyaşı döktü

Zonguldak’ta bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin hindi yavrusu telef olurken yaklaşık 1 milyon liralık zarar meydana geldi. Çiftlik sahibi İbrahim Yener, kurtarılan ve telef olan yavruları eline alarak gözyaşları içinde kaldı.

Alaplı ilçesi Ortacı köyü Taşmanlı Mahallesi’nde İbrahim Yener, oğlu Zekeriya ile birlikte bugün çiftliğinde bakım yaptı. Bakımdan bir süre sonra öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada Zekeriya Yener, alevlerin sıçradığı aracını kurtarmak isterken yaralandı.

Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Zekeriya Yener ise ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Zonguldak’ta üzücü olay Uzun süre gözyaşı döktü
İTFAİYE, HİNDİLERİ KURTARMAK İÇİN MÜCADELE VERDİ

İbrahim Yener, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yavru hindileri kurtarabilmek için büyük çaba harcadı. Bazı yavrular çiftlikten canlı çıkarıldı. Kurtarılan ve telef olan yavruları eline alan İbrahim Yener, uzun süre gözyaşı döktü.

Zonguldak’ta üzücü olay Uzun süre gözyaşı döktü

Yaklaşık 12 bin yavrunun telef olduğu yangında yaklaşık 1 milyon liralık zarar meydana geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Zonguldak’ta üzücü olay Uzun süre gözyaşı döktü

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