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AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 19:06,Son Güncelleme:

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sabırlı köyünde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede Z.K. (41) ile T.A'nın (42) Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Operasyonda 170 kök Hint keneviri ele geçirdi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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