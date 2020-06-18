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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 15:10,Son Güncelleme:

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu drone ile görüntülendi

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu drone ile görüntülendi
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ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si, tutuklandı. Operasyon anı ise dronla görüntülendi. Şüphelilerin, evin terasında yetiştirdiği kenevirler kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından düzenlenen operasyonda; K.B. (70), Ş.D. (22), S.U. (57), T.K. (22), B.K. (20), O.K. (16) ve B.Ç. (17) gözaltına alındı. Operasyonda; 106 kök kenevir, 68 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Operasyon anı ise dronla havadan görüntülendi. Şüphelilerin, evin terasında yetiştirdiği kenevirler kameraya yansıdı. Savcılıktaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.B. ve Ş.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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