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Gündem
DHA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta tepki çeken olay! Yol kenarında ateş açtığı anlar ortaya çıktı

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Zonguldak'ta bir kişinin yangın çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla yapılan soruşturmada, E.U.'nun, aracındaki yakıt ve kredi kartı fişlerini yol kenarında yaktığı tespit edildi.

Dün sosyal medya platformlarında, bir kişinin ağaçların bulunduğu alanda ateş yaktığı anlara ait görüntüler paylaşıldı. Çaycuma ilçesine ait olduğu iddia edilen görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, görüntülerdeki kişinin E.U. olduğu tespit edildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, E.U.'nun 'taksirle yangına sebebiyet vermek' suçundan şüpheli olarak ifadesinin alındığını belirterek, şöyle denildi:

"Şahıs alınan ifadesinde Bartın ilinde ikamet ettiğini ve Bartın ilinde memur olarak görev yaptığını, 17 Temmuz günü Çaycuma ilçesine aracıyla amcasının oğlunu ziyarete geldiğini, aracının yanına geldiğinde içindeki yakıt fişleri ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu çıktıları, üzerinde kimlik bilgisi ve isim yazdığından dolayı yakarak imha etmek için, aracı park ettiği yerin karşı tarafındaki kaldırımın betonu üzerinde yaktığını, bulunduğu yerin sokak içerisi ve şehir merkezi olduğunu, ateşin tamamen sönmesini bekledikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, amacının orman yangını çıkarmak olmadığını beyan etmiştir. Konu adli makamlara intikal ettirilmiştir."

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