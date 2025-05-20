×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta tepki çeken olay! Köpeği ısırdı, ortalığı birbirine kattı

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Köpek#Saldırgan
Zonguldakta tepki çeken olay Köpeği ısırdı, ortalığı birbirine kattı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 16:26

Zonguldak'ta alkollü olduğu öne sürülen 34 yaşındaki Ömer V. hem yavru köpeği ısırarak zarar verdi, hem de etrafa saldırdı.

Haberin Devamı

İddialara göre olay, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesinde meydana geldi. 34 yaşındaki Ömer V. ortalığı birbirine kattı. Şüpheli; caddede alkolün etkisiyle bir yavru köpeği önce ısırdı, sonra da yerden yere vurarak köpeğe acımasızca şiddet uyguladı.

Durumu gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, saldırgan hali bulunan Ömer V.'ye yaklaşmakta zorluk çıkarınca jandarma ekipleri de olay yerine hareket etti. Jandarmalar tarafından etkisiz hale getirilen şahıs ambulansla tedavi altına alınmak isteyince ikinci bir kez daha zorluk çıkardı. Ancak şahıs tedaviyi ise reddettiği ortaya çıktı.

Öte yandan alkollü şahısın köpeği ısırması ve şiddet uygulaması nedeniyle; köpeğin vatandaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alındığı ve durumunun iyi olduğu kendisine uygulanan şiddet sonucu bir hayli korktuğu gözlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Köpek#Saldırgan

BAKMADAN GEÇME!