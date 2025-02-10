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Zonguldak’ta ‘tefecilik’ ve ‘yağma’ operasyonu: 8 gözaltı

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#Zonguldak#Tefecilik #Gözaltı
Zonguldak’ta ‘tefecilik’ ve ‘yağma’ operasyonu: 8 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 09:20

Zonguldak’ta polisin düzenlediği ‘tefecilik’ ve ‘yağma’ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘tefecilik ve yağma’ soruşturması kapsamında 3 aydır teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, M.K., R.K., S.S., B.K., S.B., İ.K., Y.Ö. ise sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

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#Zonguldak#Tefecilik#Gözaltı

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