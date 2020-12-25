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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 14:52 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 3 yaralı

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Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 3 yaralı
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracı devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Ereğli'ye bağlı Sofular köyünde yaşandı. Şaban C.'nin(56) kullandığı 'patpat' olarak isimlendirilen tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücüsü Şaban C. ile Emirhan D. (15) ve Ebru D. (26) yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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