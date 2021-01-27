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Gündem
Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta tamir için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

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Zonguldak'ta tamir için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, tamir için çıktığı fabrikanın çatısından dengesini kaybedip düşen işçi Naci Candan (40), yaşamını yitirdi.

Çamlıbel köyü Çayboyu mevkisinde bulunan bir fabrikanın çatısında onarım yapan Naci Candan, dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen Naci Candan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Candan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Candan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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