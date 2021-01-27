Zonguldak'ta tamir için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Çamlıbel köyü Çayboyu mevkisinde bulunan bir fabrikanın çatısında onarım yapan Naci Candan, dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen Naci Candan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Candan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Candan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.