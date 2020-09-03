Zonguldak'ta talihsiz olay! Hayati tehlikesi sürüyor

Olay akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi Kayabaşı Sokakta meydana geldi. Evinin yakınındaki bahçede bulunan Mesut K., dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kalbinde pil olduğu öğrenilen ve ağır yaralanan Mesut K.'yı gören yakınları durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler Mesut K.’ye ilk müdahalenin yapılmasının ardından kurtarma çalışması başlattı. Sedye ve halatla düştüğü uçurumdan çıkarılan Mesut K., BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mesut K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.