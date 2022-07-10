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Zonguldak'ta su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

#Zonguldak#Su Kanalı#Yavru Köpek
Zonguldakta su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

Zonguldak'ta su kanalına düşen yavru köpekleri bu sırada yakındaki yoldan geçen Ömer Güngör fark edip kurtardı. Köpekler tedaviye alındı.

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Olay, gece saatlerinde, Kilimli ilçesi Göbü köyünde meydana geldi. Yol kenarındaki su kanalından gelen sesleri duyanlar, 2 yavru köpeğin düştüğünü fark etti. Ömer Güngör, kanala girip boğulmak üzere olan köpekleri çıkardı. Köpekler için özel veteriner çağırıldı. İlk müdahaleleri bölgede yapılan yavru köpekler, veteriner kliniğine götürülüp tedaviye alındı. Köpeklerin tedavi masraflarını ise bir hayvansever karşıladı.

Zonguldakta su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

Köpeklerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Zonguldak, Bartın, Karabük Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Önder Alkan, "Göbü köyünde kanala 2 tane yavru köpeğin kanala düştüğü, Ömer Güngör isimli bir hayvanseverin onları kurtardığı, bir tanesinin durumunun kötü olduğu, bir tanesinin de tedaviye muhtaç olduğu söylendi. Biz aracımızla gittik ve hastalarımızı buraya getirerek tedaviye aldık. Bir tanesi şu an yoğun bakımda, durumu sıkıntılı. Birisi hayati tehlikeyi atlattı, bizde beslenmesi yapılıyor. Şu an durumlarını stabil hale getirip, düzeltip yine yerlerine bırakmak hedefimiz" dedi.

Zonguldakta su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

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#Zonguldak#Su Kanalı#Yavru Köpek

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